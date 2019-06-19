İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon kampı öncesi transfer bombalarını bir bir patlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar bu doğrultuda ilk transferini 6 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştirdi...
19 Haziran 2019 Çarşamba 11:48
Güncelleme: 19.06.2019 11:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cimbom hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Yönetim Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar bu sezonki ilk transferini savunma hattına yaptı.
Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama'da sıcak bir gelişme yaşandı.