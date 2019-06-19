İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme... - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon kampı öncesi transfer bombalarını bir bir patlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar bu doğrultuda ilk transferini 6 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştirdi...

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:48 Güncelleme: 19.06.2019 11:53
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cimbom hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...

Yönetim Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...

Sarı-Kırmızılılar bu sezonki ilk transferini savunma hattına yaptı.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...

Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama'da sıcak bir gelişme yaşandı.

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