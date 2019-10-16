İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni hedefi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenenden uzak bir görüntü çizen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim kötü gidişi durdurmak istiyor. Birçok arayış içerisinde olan Terim, kadroyu yenilemek için ara transfer dönemini de işaret ederek futbolcularına gözdağı vermişti. Galatsaray'da Fatih Terim'in yeni hedefi de belli oldu...
16 Ekim 2019 Çarşamba 11:59
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Adı Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim'in kupaları saymakla bitmez. "Bir UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 3 TSYD Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası" gibi.
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Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren ve 11. sezonunu yaşayan tecrübeli teknik adam tepkili ama karamsar değil.
Tepkinin sebebi belli; sahadaki oyun, alınan neticeler ve haliyle puan sıralamasındaki durum. Umutlu olmasının sebebi de en kötü durumda bile bir çıkış yolu bulması...
EN KÖTÜSÜ ANKARAGÜCÜ! Galatasaray tarihinde yeri çok farklı olan tecrübeli teknik adam kariyeri açısından en dip yaptığı dönemi yaşıyor. O da Süper Lig bazında maç başına puan ortalaması.
Fatih Hoca, geride kalan 7 maçtaki 1,43'lük puan ortalamasını bugüne kadar hiç görmedi.