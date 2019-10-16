İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni hedefi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenenden uzak bir görüntü çizen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim kötü gidişi durdurmak istiyor. Birçok arayış içerisinde olan Terim, kadroyu yenilemek için ara transfer dönemini de işaret ederek futbolcularına gözdağı vermişti. Galatsaray'da Fatih Terim'in yeni hedefi de belli oldu...

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





