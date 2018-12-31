İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli - Galeri - Fotomaç
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İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli

Galatasaray, Heerenveen forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmekte kararlı... Fatih Terim de listenin başına genç ismi yazdı. Oyuncuyla ilgili Heerenveen'in Teknik Direktörü Riekerink'ten de referans alan Terim, Zeneli için şartların zorlanmasını istiyor...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 22:30:11 Güncelleme: 07:53:14
İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen forması giyen kanat oyuncusu Arber Zeneli'nin transfer edilmesi için yönetime baskı yapıyor.

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İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli

Garry Rodrigues'in olası satışı sonrasında Terim'in Zeneli'yi kanada monte edeceği öğrenildi.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli

Terim'in Zeneli'nin stilini çok beğendiği ve sistemine de uygun olduğu için transferini istediği belirtiliyor. Kosovalı genç yıldızın potansiyeli bir hayli fazla.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli

Kısa sürede kendini ispatlar

Fatih Terim'in Zeneli için Galatasaray'ın eski hocası Riekerink'ten olumlu referans aldığı bildirildi.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli

Hollandalı çalıştırıcının Terim'e, "Zeneli birkaç yıl içinde yıldız kategorisine yükselecektir" dediği öğrenildi.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli

15 kez milli formayı giydi

2016 yılından beri Hollanda Ligi takamı Heerenveen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 15 kez Kosova Milli Takımı'nda forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli
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