İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli
Galatasaray, Heerenveen forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmekte kararlı... Fatih Terim de listenin başına genç ismi yazdı. Oyuncuyla ilgili Heerenveen'in Teknik Direktörü Riekerink'ten de referans alan Terim, Zeneli için şartların zorlanmasını istiyor...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 22:30:11
Güncelleme: 07:53:14
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen forması giyen kanat oyuncusu Arber Zeneli'nin transfer edilmesi için yönetime baskı yapıyor.
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Garry Rodrigues'in olası satışı sonrasında Terim'in Zeneli'yi kanada monte edeceği öğrenildi.
Terim'in Zeneli'nin stilini çok beğendiği ve sistemine de uygun olduğu için transferini istediği belirtiliyor. Kosovalı genç yıldızın potansiyeli bir hayli fazla.
Kısa sürede kendini ispatlar
Fatih Terim'in Zeneli için Galatasaray'ın eski hocası Riekerink'ten olumlu referans aldığı bildirildi.
Hollandalı çalıştırıcının Terim'e, "Zeneli birkaç yıl içinde yıldız kategorisine yükselecektir" dediği öğrenildi.
15 kez milli formayı giydi
2016 yılından beri Hollanda Ligi takamı Heerenveen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 15 kez Kosova Milli Takımı'nda forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.