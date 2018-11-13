İşte Fatih Terimin kaçıracağı maçlar!

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,