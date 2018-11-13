İşte Fatih Terimin kaçıracağı maçlar! - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    İşte Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar!

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti, teknik direktör Fatih Terim'e de 3 maç men cezası verdi.
    13 Kasım 2018 Salı, 17:11:29 Güncelleme: 17:23:50
    İşte Fatih Terimin kaçıracağı maçlar!

    TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2018 tarih ve 29 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

    GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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    İşte Fatih Terimin kaçıracağı maçlar!

    GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

    İşte Fatih Terimin kaçıracağı maçlar!

    GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir.

    İşte Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar...

    İşte Fatih Terimin kaçıracağı maçlar!

    Kayserispor maçında yer almayan Terim, böylelikle 9 maç daha takımının başında olamayacak.

    İşte Fatih Terimin kaçıracağı maçlar!

    KONYASPOR

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