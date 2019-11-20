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İspanya'daki Falcao'dan haber geldi! Sahalara döneceği tarih belli oldu | Son dakika Galatasaray haberleri
Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim tarihinde PSG ile Galatasaray arasında oynanan maç sonrası sakatlanan ve o günden bu yana forma giymeyen Radamel Falcao'nun son durumundaki belirsizlik can sıkıyordu... Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle Madrid'deki doktoruna tedavi olan Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun oynaması için belirlenen tarih belli oldu. Peki Falcao ne zaman dönecek? İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...
20 Kasım 2019 Çarşamba 12:24
Güncelleme: 20.11.2019 12:40
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Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi bir türlü bitmiyor.
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Önce transfer için haftalarca gün sayan sarı-kırmızılılar, şimdi de oyuncuyu sahada görebilmek için sabırla iyileşmesini bekliyor.
Ancak oyuncunun sahalara dönüş tarih de uzadıkça uzuyor...
Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce'nin, RadamelFalcao'nun tedavi sürecinin tamamlanmasına rağmen, Kolombiyalı golcünün ağrılarını öne sürerek oynamadığını ifade ettiği ileri sürülmüştü.
İnce, bu sözlerin kendisine ait olduğunu yalanlamıştı. Yener İnce'nin, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda oyuncuyu zorla oynatamazsınız..." diye konuştuğu iddia edilmişti.