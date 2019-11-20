İspanya'daki Falcao'dan haber geldi! Sahalara döneceği tarih belli oldu | Son dakika Galatasaray haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim tarihinde PSG ile Galatasaray arasında oynanan maç sonrası sakatlanan ve o günden bu yana forma giymeyen Radamel Falcao'nun son durumundaki belirsizlik can sıkıyordu... Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle Madrid'deki doktoruna tedavi olan Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun oynaması için belirlenen tarih belli oldu. Peki Falcao ne zaman dönecek? İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...