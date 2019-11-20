Volkan Demir: Falcao ilk yarının son 2-3 maçına yetişirse yetişecek
Spor Ajansı programında A Spor yorumcusu Volkan Demir, Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'nun ne zaman sahalara döneceğini açıkladı. Demir, "ilk yarının son 2-3 maçına yetişirse yetişecek." dedi. İşte detaylar...
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