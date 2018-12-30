Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray itirafı! - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ileride Türkiye'de forma giymek istediğini belirterek, "Taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim" dedi.
30 Aralık 2018 Pazar, 17:03:14 Güncelleme: 17:04:44
Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray itirafı!

İtalya Serie A'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Milan'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hakan, ileride Türkiye'de bir takımda forma giymek istediğini söyledi.

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Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray itirafı!

Gönlünde sarı-kırımızı renklerin yattığını belirten Çalhanoğlu, "Milan'da kendimi çok iyi hissediyorum. Ayrılmak istemiyorum. Ama ileride Türkiye'de oynamak istiyorum. Bunu aileme ve eşime de söyledim.

Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray itirafı!

Fatih Terim hoca ile bazen de konuşuyorduk. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Ama ben kendimi İtalya'da çok iyi hissediyorum. Futbolda her şey olabilir. Şu anda bir yere gideceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray itirafı!

"MİLLİ TAKIMDA GRUPLAŞMA HİÇ YOK VE HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
24 yaşındaki futbolcu, milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ile iyi çalıştıklarının altını çizerek, "Milli takımda genç oyuncular var. İyi anlaşıyoruz. Birbirimize kenetlendik. Aramızda gruplaşma hiç yok.

Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray itirafı!

Genç takımız ve her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama bir maçı kaybettiğimizde bize kızıp, küfür ediyorlar.

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