Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray itirafı!

Fatih Terim hoca ile bazen de konuşuyorduk. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Ama ben kendimi İtalya'da çok iyi hissediyorum. Futbolda her şey olabilir. Şu anda bir yere gideceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.



