G.Saray'ın kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok... - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
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G.Saray'ın kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılıların 21 kişilik kadrosu açıklandı. Takımda bir süredir sakat olan Mbaye Diagne ile Martin Linnes kadroda kendine yer buldu. Bu iki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde BB.Erzurum maçında forma giyebilecek. Fakat yıldız oyuncu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
2 Mart 2019 Cumartesi 15:33 Güncelleme: 02.03.2019 16:03
G.Saray'ın kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımın 21 kişilik aday kadrosu açıklandı. Yıldız oyuncu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. İşte kadroda yer alan isimler;

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G.Saray'ın kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok...

MUSLERA

G.Saray'ın kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok...

AHMET ÇALIK

GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA! DETAYLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'ın kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok...

SELÇUK İNAN

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G.Saray'ın kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok...

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