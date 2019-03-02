G.Saray'ın kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılıların 21 kişilik kadrosu açıklandı. Takımda bir süredir sakat olan Mbaye Diagne ile Martin Linnes kadroda kendine yer buldu. Bu iki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde BB.Erzurum maçında forma giyebilecek. Fakat yıldız oyuncu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

2 Mart 2019 Cumartesi 15:33 Güncelleme: 02.03.2019 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





