Gervinho krizi! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Gervinho krizi!

    14 Ağustos 2018 Salı, 00:56:26 Güncelleme: 00:58:20
    Gervinho krizi!
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    Gervinho krizi!

    Bafetimbi Gomis ile yaşanan zam krizinin ardından forvet arayışları hızlanırken Gervinho gündemdeki yerini koruyor.

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    Gervinho krizi!
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    Gervinho krizi!

    Taraftar da Arsenal, Lille, Roma gibi takımlarda ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle adından söz ettiren Fildişili yıldızı, sarı-kırmızılı forma altında görmeyi çok istiyor.

    Gervinho krizi!
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    Gervinho krizi!

    Hebei Fortune takımının yeni hocası tarafından kadro dışı bırakılan oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

    Gervinho krizi!
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    Gervinho krizi!

    Ancak yönetim kanadı, Gervinho'nun transferi konusunda ikiye bölünmüş durumda... Gomis benzeri sorunlar yaşanabileceğini belirterek bazı yöneticilerin, transfere muhalefet ettiği belirtiliyor.

    Gervinho krizi!
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    Gervinho krizi!

    Bu arada 31 yaşındaki golcüyle menajerler aracılığıyla görüşmelerin sürdüğü, Fransız ve Arap takımlarıyla anılan Gomis'in ayrılması halinde Başkan Cengiz'in inisiyatif kullanarak transferi bitireceği öğrenildi.

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