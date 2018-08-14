14 Ağustos 2018 Salı, 00:56:26
Güncelleme: 00:58:20
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Gervinho krizi!
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Bafetimbi Gomis ile yaşanan zam krizinin ardından forvet arayışları hızlanırken Gervinho gündemdeki yerini koruyor.
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Gervinho krizi!
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Taraftar da Arsenal, Lille, Roma gibi takımlarda ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle adından söz ettiren Fildişili yıldızı, sarı-kırmızılı forma altında görmeyi çok istiyor.
Gervinho krizi!
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Hebei Fortune takımının yeni hocası tarafından kadro dışı bırakılan oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.
Gervinho krizi!
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Ancak yönetim kanadı, Gervinho'nun transferi konusunda ikiye bölünmüş durumda... Gomis benzeri sorunlar yaşanabileceğini belirterek bazı yöneticilerin, transfere muhalefet ettiği belirtiliyor.
Gervinho krizi!
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Bu arada 31 yaşındaki golcüyle menajerler aracılığıyla görüşmelerin sürdüğü, Fransız ve Arap takımlarıyla anılan Gomis'in ayrılması halinde Başkan Cengiz'in inisiyatif kullanarak transferi bitireceği öğrenildi.