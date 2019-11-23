Gecenin fotoğrafının ardından flaş iddia! "Ocakta..."

Galatasaray'ın TT Stadı'nda Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu mücadeleden daha çok Fatih Terim - Arda Turan buluşması konuşuldu. Fatih Terim maç sonu konuyla ilgili sorulan soruya, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor." ifadeleriyle yanıt verdi. Sadece Galatasaraylıların değil tüm futbol severlerin aklında ise sadece bir soru var. Arda Turan'ın bu hareketi Galatasaray kapılarını yeniden açacak mı? İşte detaylar...

23 Kasım 2019 Cumartesi 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





