Gecenin fotoğrafının ardından flaş iddia! "Ocakta..."
Galatasaray'ın TT Stadı'nda Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu mücadeleden daha çok Fatih Terim - Arda Turan buluşması konuşuldu. Fatih Terim maç sonu konuyla ilgili sorulan soruya, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor." ifadeleriyle yanıt verdi. Sadece Galatasaraylıların değil tüm futbol severlerin aklında ise sadece bir soru var. Arda Turan'ın bu hareketi Galatasaray kapılarını yeniden açacak mı? İşte detaylar...
23 Kasım 2019 Cumartesi 08:41
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Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası EURO 2016'da Milli Takım kampında yaşanan sorunla açılmıştı.
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Karşılaşmanın hemen başında Arda, gerginlik yaşadığı eski hocasının yanına giderek elini öptü. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarılarak başarılar diledi.
Fatih Terim ise maç sonu konuyla ilgili sorulan soruya, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor.
Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur.
Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki.