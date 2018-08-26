Gary Cahill Galatasarayı doğruladı! - Galeri - Fotomaç
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Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
26 Ağustos 2018 Pazar, 01:43:49
Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
Chelsea'de forma giymesi zora giren Gary Cahill, Galatasaray yolunda...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
Üstelik transfer haberleri Türkiye ile sınırlı değil... İngiltere de bu transferi konuşuyor.
Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
Mirror'dan Jake Polden, "G.Saray Başkanı bizzat görüşmeleri üstlenmiş durumda. Gary'yi İstanbul'a götürmeye kararlı" iddiasını ortaya attı.
Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
ESPN'den Liam Twomey de, "Sarri, Garry Cahill'e, 'Benim takımımda bir stoper 20 günlük idmanla takıma giremez.
Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
Belki forvetler tamam ama stoper olmaz. Daha hazır olmalı" dedi.
Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
Cahill ise bu durumdan rahatsız.
Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
"İstanbul dedikodularını bende duyuyorum. Ama dedikodu değil" mesajını ve G.Saray'ı adres gösterdi.