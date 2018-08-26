Gary Cahill Galatasarayı doğruladı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!

    26 Ağustos 2018 Pazar, 01:43:49
    Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
    • 1
    • 7
    Gary Cahill Galatasarayı doğruladı!

    Chelsea'de forma giymesi zora giren Gary Cahill, Galatasaray yolunda...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
    • 2
    • 7
    Gary Cahill Galatasarayı doğruladı!

    Üstelik transfer haberleri Türkiye ile sınırlı değil... İngiltere de bu transferi konuşuyor.

    Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
    • 3
    • 7
    Gary Cahill Galatasarayı doğruladı!

    Mirror'dan Jake Polden, "G.Saray Başkanı bizzat görüşmeleri üstlenmiş durumda. Gary'yi İstanbul'a götürmeye kararlı" iddiasını ortaya attı.

    Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
    • 4
    • 7
    Gary Cahill Galatasarayı doğruladı!

    ESPN'den Liam Twomey de, "Sarri, Garry Cahill'e, 'Benim takımımda bir stoper 20 günlük idmanla takıma giremez.

    Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
    • 5
    • 7
    Gary Cahill Galatasarayı doğruladı!

    Belki forvetler tamam ama stoper olmaz. Daha hazır olmalı" dedi.

    Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
    • 6
    • 7
    Gary Cahill Galatasarayı doğruladı!

    Cahill ise bu durumdan rahatsız.

    Gary Cahill Galatasaray'ı doğruladı!
    • 7
    • 7
    Gary Cahill Galatasarayı doğruladı!

    "İstanbul dedikodularını bende duyuyorum. Ama dedikodu değil" mesajını ve G.Saray'ı adres gösterdi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN