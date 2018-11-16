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Garry adım atmıyor
Newcastle, Ocak ayında Rodrigues için yine geliyor
16 Kasım 2018 Cuma, 23:44:43
Güncelleme: 07:51:56
Galatasaray'da gösterdiği muhteşem performansla şampiyonlukta pay sahibi olan Garry Rodrigues, Avrupa kulüplerinin de ilgisini üzerine çekmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Premier Lig ekibi Newcastle United da sezon başında ciddi biçimde Yeşil Burun Adalı oyuncuyla ilgilenmişti.
Ancak yaptıkları teklif Galatasaray'ı memnun etmeyince 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi gerçekleşmemişti.
Ligde küme düşme hattına yakın olan Newcastle devre arasında bir kez daha Aslan'ın kapısını çalacak.
Chronicklelive'ın haberine göre İngiltere'nin siyah-beyazlı temsilcisi, bir kez daha Galatasaray ile masaya oturacak.