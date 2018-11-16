Garry adım atmıyor - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Garry adım atmıyor

    Newcastle, Ocak ayında Rodrigues için yine geliyor
    16 Kasım 2018 Cuma, 23:44:43 Güncelleme: 07:51:56
    Garry adım atmıyor

    Galatasaray'da gösterdiği muhteşem performansla şampiyonlukta pay sahibi olan Garry Rodrigues, Avrupa kulüplerinin de ilgisini üzerine çekmişti.

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    Garry adım atmıyor

    Premier Lig ekibi Newcastle United da sezon başında ciddi biçimde Yeşil Burun Adalı oyuncuyla ilgilenmişti.

    Garry adım atmıyor

    Ancak yaptıkları teklif Galatasaray'ı memnun etmeyince 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi gerçekleşmemişti.

    Garry adım atmıyor

    Ligde küme düşme hattına yakın olan Newcastle devre arasında bir kez daha Aslan'ın kapısını çalacak.

    Garry adım atmıyor

    Chronicklelive'ın haberine göre İngiltere'nin siyah-beyazlı temsilcisi, bir kez daha Galatasaray ile masaya oturacak.

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