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Galatasaraylı futbolcuya övgü dolu sözler! "EURO 2020'ye damga vurur"
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 3-0 sarı-kırmızılı ekip kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük atarken, Akbaba'nın attığı gol sonrası taraftarlardan milli futbolcuya övgü dolu sözler geldi. İşte sosyal medyada Galatasaray taraftarından Emre Akbaba'ya gelen övgüler...
26 Ocak 2020 Pazar 21:01
Güncelleme: 26.01.2020 21:02
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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetti.
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İlk yarısı 2-0 sona eren karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanırken, galibiyeti getiren goller RadamelFalcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ten geldi. Böylelikle sakatlıktan dönen Akbaba 3. maçında 3. golünü kaydederken, taraftarlardan milli futbolcuya övgü dolu sözler geldi.
İŞTE SOSYAL MEDYADA GALATASARAY TARAFTARLARINDAN EMRE AKBABA ÖVGÜLERİ