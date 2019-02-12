Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica

SIRA BENFİCA'DA

Bu olumlu tablo oyunculara da yansıdı; Florya'da moraller tavan yaptı. Yakalanan havayı bozmadan devam ettirmek isteyen Aslan, bir taraftan ligi kovalarken diğer gözünü de UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Benfica maçına çevirdi.