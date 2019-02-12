Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica

Derbi zaferiyle coşan sarı-kırmızılı takım pürneşe. Şampiyonluk inancı ve moraller de kule gibi göklerde Bu olumlu havayı bozmadan Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçını da kazanmak isteyen Aslan'ın rotası: Tam yol ileri.
12 Şubat 2019 Salı 07:49
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica

Trabzonspor galibiyetiyle taraftarlarını mest eden Galatasaray'da keyifler on numara...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica

Aslan, derbi zaferiyle bambaşka bir havaya bürünürken, lider Başakşehir'le puan farkının 6'ya düşmesi de şampiyonluk umutlarını yeşertti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica

SIRA BENFİCA'DA

Bu olumlu tablo oyunculara da yansıdı; Florya'da moraller tavan yaptı. Yakalanan havayı bozmadan devam ettirmek isteyen Aslan, bir taraftan ligi kovalarken diğer gözünü de UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Benfica maçına çevirdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica

BÖYLE DEVAM

Sarı-kırmızılıların, perşembe günü sahasında Portekiz ekibini yenip tur için avantaj elde etmek amacında. Türkiye Kupası'nda da mücadele veren Galatasaray'ın tek hedefi tüm kulvarlarda sonuna kadar gidip taraftarlarını kupalarla mutlu etmek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN