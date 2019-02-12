Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica
Derbi zaferiyle coşan sarı-kırmızılı takım pürneşe. Şampiyonluk inancı ve moraller de kule gibi göklerde Bu olumlu havayı bozmadan Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçını da kazanmak isteyen Aslan'ın rotası: Tam yol ileri.
12 Şubat 2019 Salı 07:49
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Trabzonspor galibiyetiyle taraftarlarını mest eden Galatasaray'da keyifler on numara...
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Aslan, derbi zaferiyle bambaşka bir havaya bürünürken, lider Başakşehir'le puan farkının 6'ya düşmesi de şampiyonluk umutlarını yeşertti.
SIRA BENFİCA'DA
Bu olumlu tablo oyunculara da yansıdı; Florya'da moraller tavan yaptı. Yakalanan havayı bozmadan devam ettirmek isteyen Aslan, bir taraftan ligi kovalarken diğer gözünü de UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Benfica maçına çevirdi.
BÖYLE DEVAM
Sarı-kırmızılıların, perşembe günü sahasında Portekiz ekibini yenip tur için avantaj elde etmek amacında. Türkiye Kupası'nda da mücadele veren Galatasaray'ın tek hedefi tüm kulvarlarda sonuna kadar gidip taraftarlarını kupalarla mutlu etmek.