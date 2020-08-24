Galatasaray'ın orta sahasını açıkladı! İşte o isimler... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın orta sahasını açıkladı! İşte o isimler...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şu ana dek 5 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların özellikle orta saha mevki için hangi isimleri tercih edeceği merak ediliyor. Fotomaç Gazetesi yazarlarından Serkan Korkmaz, Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Korkmaz'ın o yazısı...

24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:31 Güncelleme: 24.08.2020 12:31
Galatasaray'ın orta sahasını açıkladı! İşte o isimler...

"Ligin başlamasına iki buçuk hafta kaldı. Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakipleriyle kıyaslandığında yapısal anlamda "en sorunlu takım" konumunda.

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Galatasaray'ın orta sahasını açıkladı! İşte o isimler...

Orta saha boş, hatta neredeyse yok. "Lemina, Mert Hakan" derken sözleşmesi uzatılan Donk en makul isim konumunda...

Galatasaray'ın orta sahasını açıkladı! İşte o isimler...

Bu arada; sezon içinde, Donk'un eldeki stoper rotasyonunda geri dörtlüye çapa atacağına emin gibiyim. Başakşehir'in şampiyonluğuyla "dört büyükler" bu sezon kupayı almaya mecbur.

Galatasaray'ın orta sahasını açıkladı! İşte o isimler...

Kimi sahaya, kimi saha dışına, kimi sosyal medyaya, kimi aynı anda hepsine dair büyük ve derin operasyonlar peşinde her zaman olduğu gibi.

Galatasaray'ın orta sahasını açıkladı! İşte o isimler...

Birkaç sezondur 'atanamayan' ya da geç kalan golcü transferiyle gündem olan Galatasaray şimdi de orta sahasında büyük kriz yaşamakta.

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