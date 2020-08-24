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Galatasaray'ın orta sahasını açıkladı! İşte o isimler...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şu ana dek 5 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların özellikle orta saha mevki için hangi isimleri tercih edeceği merak ediliyor. Fotomaç Gazetesi yazarlarından Serkan Korkmaz, Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Korkmaz'ın o yazısı...
24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:31
Güncelleme: 24.08.2020 12:31
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"Ligin başlamasına iki buçuk hafta kaldı. Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakipleriyle kıyaslandığında yapısal anlamda "en sorunlu takım" konumunda.
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Orta saha boş, hatta neredeyse yok. "Lemina, Mert Hakan" derken sözleşmesi uzatılan Donk en makul isim konumunda...
Bu arada; sezon içinde, Donk'un eldeki stoper rotasyonunda geri dörtlüye çapa atacağına emin gibiyim. Başakşehir'in şampiyonluğuyla "dört büyükler" bu sezon kupayı almaya mecbur.
Kimi sahaya, kimi saha dışına, kimi sosyal medyaya, kimi aynı anda hepsine dair büyük ve derin operasyonlar peşinde her zaman olduğu gibi.
Birkaç sezondur 'atanamayan' ya da geç kalan golcü transferiyle gündem olan Galatasaray şimdi de orta sahasında büyük kriz yaşamakta.