Galatasarayın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maç haftasındaki Lokomotiv Moskova karşılaşması için bugün Rusya'ya gidiyor. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor...
27 Kasım 2018 Salı, 10:28:10 Güncelleme: 10:34:00
Galatasarayın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu

Sarı kırmızılılar mücadele öncesi son antrenmanını karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı'nda bu akşam saat 18.30'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

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Galatasarayın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise saat 18.00'de Lokomotiv Stadı Medya Merkezi'nde başlayacak.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:.

Galatasarayın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu

Fernando Muslera

Galatasarayın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu

İsmail Çipe

Galatasarayın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu

Mariano

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