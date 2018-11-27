Galatasarayın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova kafilesi belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maç haftasındaki Lokomotiv Moskova karşılaşması için bugün Rusya'ya gidiyor. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor...
27 Kasım 2018 Salı, 10:28:10
Güncelleme: 10:34:00
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Sarı kırmızılılar mücadele öncesi son antrenmanını karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı'nda bu akşam saat 18.30'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.
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Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise saat 18.00'de Lokomotiv Stadı Medya Merkezi'nde başlayacak.
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:.