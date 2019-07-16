Galatasaray'ın listesindeki Fred'e onay çıktı!

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden Fred'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başı kampına ailevi sorunları nedeniyle katılmadığı ifade edildi. Ancak bunun bir aldatmaca olduğu; aslında Manchester United'ın kendisine Galatasaray'la görüşmesi için izin verdiği bildirildi.
16 Temmuz 2019 Salı 07:55
Güncelleme: 16.07.2019 07:55
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Galatasaray'da öncelik ön libero transferinde... Kulislerin nabzını tutmaya devam eden FOTOMAÇ, teknik direktör Fatih Terim'in Manchester United'da forma giyen Fred'in kiralanması için şartların zorlanmasını istediğini yazmıştı.
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Dün ise Fred için Ukrayna'nın Telegraf gazetesinden sürpriz bir iddia geldi. Shakhtar'ın eski oyuncusuyla ilgili bir haber yayınlayan gazete, 26 yaşındaki ön liberonun ailevi sorunlar nedeniyle İngiliz ekibinin kampına katılmadığı söylense de bunun gerçeği yansıtmadığını yazdı.
Telegraf, başarılı futbolcunun, kendisini kiralamak isteyen Galatasaray'la görüşmek için kulübünden izin istediğini ve Manchester United'dan da onay çıktığını kaydetti.
İngiliz Daily Mirror da hem Fred'in hem de Darmian'ın aynı anda ailevi nedenler yüzünden Avustralya kampının kadrosuna alınmamasının kafa karışıklığına neden olduğunu belirterek transfer iddialarına vurgu yaptı.
Fred için Manchester United'a 2 milyon euro kiralama teklifi veren sarı-kırmızılı yönetim, şimdi Sambacı'yı ikna etmeye çalışacak. Fatih Terim, Fred'i kadrosunda görmeyi çok istiyor.