Galatasaray'ın listesindeki Fred'e onay çıktı!

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden Fred'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başı kampına ailevi sorunları nedeniyle katılmadığı ifade edildi. Ancak bunun bir aldatmaca olduğu; aslında Manchester United'ın kendisine Galatasaray'la görüşmesi için izin verdiği bildirildi.