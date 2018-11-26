Galatasarayın istediği Facunda Ferreyradan mesaj var! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Galatasaray'ın istediği Facunda Ferreyra'dan mesaj var!

    Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan Ferreyra, "Benfica'da mutlu değilim. Ocak'ta ayrılmak istiyorum" sözleriyle transfere yeşil ışık yaktı.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 22:29:36 Güncelleme: 07:53:25
    Galatasarayın istediği Facunda Ferreyradan mesaj var!

    Galatasaray'ın forvet arayışları devam ederken Belçika'da ilginç bir gelişme yaşandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayın istediği Facunda Ferreyradan mesaj var!

    Son dönemde adı sıkça Galatasaray ile anılan Facunda Ferreyra'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi.

    Galatasarayın istediği Facunda Ferreyradan mesaj var!

    10. Haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 3 maçta forma şansı bulabilen Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada, "Benfica'da mutlu değilim. Ocak'ta ayrılmak istiyorum" sözleriyle Galatasaray'a sıcak mesaj gönderdi.

    Galatasarayın istediği Facunda Ferreyradan mesaj var!

    Benfica ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve gemileri yakan Ferreyra için yönetimin, Portekiz ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

    Galatasarayın istediği Facunda Ferreyradan mesaj var!

    27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde bedelsiz kadroya katılmıştı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN