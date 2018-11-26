Galatasarayın istediği Facunda Ferreyradan mesaj var!

Galatasaray'ın istediği Facunda Ferreyra'dan mesaj var!
Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan Ferreyra, "Benfica'da mutlu değilim. Ocak'ta ayrılmak istiyorum" sözleriyle transfere yeşil ışık yaktı.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 22:29:36
Güncelleme: 07:53:25
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Galatasaray'ın forvet arayışları devam ederken Belçika'da ilginç bir gelişme yaşandı.
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Son dönemde adı sıkça Galatasaray ile anılan Facunda Ferreyra'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi.
10. Haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 3 maçta forma şansı bulabilen Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada, "Benfica'da mutlu değilim. Ocak'ta ayrılmak istiyorum" sözleriyle Galatasaray'a sıcak mesaj gönderdi.
Benfica ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve gemileri yakan Ferreyra için yönetimin, Portekiz ekibinin kapısını çalması bekleniyor.
27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde bedelsiz kadroya katılmıştı.