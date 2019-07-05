Galatasaray'dan forvete takviye!

Transfer sezonunun şu ana kadar en hareketli takımı olmayı başaran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon 3. kez üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Max Kruse transferini açıklamasının hemen ardından Ryan Babel, Adem Büyük, Ozornwafor'u duyuran Aslan geçtiğimiz günlerde de Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı da kadrosuna katmıştı. Takımdan gönderilecek olan Mbaye Diagne ve Vedat Muriç'in kulübüyle yaşadığı problem sonrası sözleşmesinin bitiminin takımdan ayıracağını duyurmasıyla golcü girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yeni bir isim gündeme geldi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
5 Temmuz 2019 Cuma 10:16
Güncelleme: 05.07.2019 10:22
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarını mutlu etmek istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim liderliğinde çalışmalarına tam gaz devam eden Sarı-Kırmızılılar, transferlerini bir bir bitirirken görüşmelere de hız kesmeden devam ediyor.
Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Adem Büyük gibi isimlere imza attıran Aslan, yeni sezonda bomba gibi bir kadro kurmaya hazırlanıyor.
Özellikle hücum hattına takviyeler yapılmasını isteyen Fatih Terim'in takımda görmeyi istediği isimlerden olan Vedat Muriç için flaş bir gelişme yaşanmış ve Galatasaray bu transferden vazgeçmek durumunda kalmıştı.
Sarı-kırmızılı kurmayların kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Kosovalı golcü, yaptığı açıklamayla sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını, trasnferi sözleşmesinin bitiminin ardından tekrar düşüneceğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.