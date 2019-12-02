Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılardan durumu oldukça merak edilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile alakalı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı.
2 Aralık 2019 Pazartesi 14:15
Güncelleme: 02.12.2019 14:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncumuzun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak. Şener Özbayraklı, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
TERİM İLE FALCAO SOHBET ETTİ
Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı. Galatasaray'ın paylaştığı fotoğraflarda Fatih Terim ile Falcao'nun sohbet ettiği gözlendi.