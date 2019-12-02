Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılardan durumu oldukça merak edilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile alakalı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı.