Galatasarayda son yolcu Maicon! - Fotomaç
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Galatasaray'da son yolcu Maicon!
Devre arası takımdan gönderilmek istenen ancak herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Maicon konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
3 Şubat 2019 Pazar, 14:43:02
Güncelleme: 14:43:48
Devre arası takıma yapılan takviyeler sonrası yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da Maicon'un sözleşmesi dondurulmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Serdar Aziz gibi istenmeyen adam ilan edilen Maicon da takımdan ayrılabilir.
Marcao ve Luyindama transferlerinin ardından gözden düşen Maicon'un sözleşmesi, takımdaki yabancı sayısının 15'e çıkması nedeniyle dondurulmuştu.
AL NASSR İLE GÖRÜŞME HALİNDE
Sezon sonuna kadar tribünde oturmak istemeyen Brezilyalı stoperin, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla görüştüğü ortaya çıktı.
Maicon, rakamda anlaşılması durumunda kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak.