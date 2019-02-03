Galatasarayda son yolcu Maicon! - Fotomaç
03 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray'da son yolcu Maicon!

Devre arası takımdan gönderilmek istenen ancak herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Maicon konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

3 Şubat 2019 Pazar, 14:43:02 Güncelleme: 14:43:48
Galatasarayda son yolcu Maicon!

Devre arası takıma yapılan takviyeler sonrası yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da Maicon'un sözleşmesi dondurulmuştu.

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Galatasarayda son yolcu Maicon!

Galatasaray'da Serdar Aziz gibi istenmeyen adam ilan edilen Maicon da takımdan ayrılabilir.

Galatasarayda son yolcu Maicon!

Marcao ve Luyindama transferlerinin ardından gözden düşen Maicon'un sözleşmesi, takımdaki yabancı sayısının 15'e çıkması nedeniyle dondurulmuştu.

Galatasarayda son yolcu Maicon!

AL NASSR İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Sezon sonuna kadar tribünde oturmak istemeyen Brezilyalı stoperin, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla görüştüğü ortaya çıktı.

Galatasarayda son yolcu Maicon!

Maicon, rakamda anlaşılması durumunda kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak.

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