Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar

Galatasaray bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da taraftarlarını memnun edemedi. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı şok bir yenilgi aldı. Aslan, 14 haftası geride kalan Süper Lig'de ise 23 puanla 6. sırada yer aldı. Tuzlaspor karşısında Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'ya şans vermeyen Fatih Terim'in, bu iki genç ismi sildiği öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşananlar ve krizin nedeni...

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:31 Güncelleme: 11.12.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





