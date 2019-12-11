Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar
Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen ve adı Henry Onyekuru, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Arda Turan gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, yeni transferiyle ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak 23. şampiyonluğunu kazanma amacında...
Başta Belhanda, Nagatomo ve Mariano olmak üzere takımda düşünülmeyen oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak istenen performansı sergileyemeyen Nzonzi, Seri ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.