Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar

Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar

Galatasaray bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da taraftarlarını memnun edemedi. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı şok bir yenilgi aldı. Aslan, 14 haftası geride kalan Süper Lig'de ise 23 puanla 6. sırada yer aldı. Tuzlaspor karşısında Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'ya şans vermeyen Fatih Terim'in, bu iki genç ismi sildiği öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşananlar ve krizin nedeni...
11 Aralık 2019 Çarşamba 10:31 Güncelleme: 11.12.2019 10:33
Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar

Yarıştığı üç kulvarda da kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı...

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Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar

Devler Ligi'ne havlu atan Aslan, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen ve adı Henry Onyekuru, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Arda Turan gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, yeni transferiyle ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak 23. şampiyonluğunu kazanma amacında...

Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar

Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiren Galatasaray, ocak ayında radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar

Başta Belhanda, Nagatomo ve Mariano olmak üzere takımda düşünülmeyen oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak istenen performansı sergileyemeyen Nzonzi, Seri ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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