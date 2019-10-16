Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi!

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi!

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 8. hafta mücadelesi Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Sivasspor mücadelesi öncesi sakat ve milli takımlardan yorgun dönen isimler can sıkarken fikstürün zorluğu da büyük bir handikap olarak öne çıkıyor. Sivasspor mücadelesinin ardından Real Madrid ve Beşiktaş ile karşılaşacak. İşte yaşanan son gelişmeler.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:51
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi!

Süper Lig'de 7. haftanın son düdüğünün ardından verilen milli arada sona gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi!

8. haftada perde Cuma günü oynanacak olan Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor.

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi!

Sarı-Kırmızılılar'ın zorlu fikstürü Sivasspor ile başlarken, Real Madrid ve Beşiktaş mücadeleleriyle devam edecek.

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi!

Aslan'ın zorlu fikstürü öncesi yaşanan sakatlıklar ve milli takımlardan yorgun dönen oyuncular Terim'i düşündürürken, tecrübeli ekibin Sivasspor maçında sahaya farklı bir 11 sürmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi!

A Spor yayınına bağlanan Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN