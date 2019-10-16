Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi!
Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 8. hafta mücadelesi Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Sivasspor mücadelesi öncesi sakat ve milli takımlardan yorgun dönen isimler can sıkarken fikstürün zorluğu da büyük bir handikap olarak öne çıkıyor. Sivasspor mücadelesinin ardından Real Madrid ve Beşiktaş ile karşılaşacak. İşte yaşanan son gelişmeler.
16 Ekim 2019 Çarşamba 19:51
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Süper Lig'de 7. haftanın son düdüğünün ardından verilen milli arada sona gelindi.
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8. haftada perde Cuma günü oynanacak olan Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın zorlu fikstürü Sivasspor ile başlarken, Real Madrid ve Beşiktaş mücadeleleriyle devam edecek.
Aslan'ın zorlu fikstürü öncesi yaşanan sakatlıklar ve milli takımlardan yorgun dönen oyuncular Terim'i düşündürürken, tecrübeli ekibin Sivasspor maçında sahaya farklı bir 11 sürmesi bekleniyor.
A Spor yayınına bağlanan Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.