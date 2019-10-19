Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek olan Galatasaray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Takımda durumu en çok merak edilen isim Radamel Falcao ile ilgili son durum şöyle...

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:11
Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile dün oynanan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara katılmayan Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

Mario Lemina ise idmanın tamamında takımla çalıştı.

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