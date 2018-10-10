Galatasarayda Maicon yerine Gary Cahill - Galeri - Fotomaç
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'da Maicon yerine Gary Cahill

    Galatasaray stoper konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyor.
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 17:42:33 Güncelleme: 17:49:45
    Galatasarayda Maicon yerine Gary Cahill

    Suudi Arabistan'daki transfer döneminin son saatlerinde Maicon'un Al Hilal'e satan ama Arap ekibinden kaynaklanan evrak sorunlarından dolayı transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı oyuncunun, devre arasında Al Hilal'e gönderilmesi bekleniyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Maicon yerine Gary Cahill

    Sarı-kırmızılı yönetim bu transferden 3 milyon euro gibi bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu rakamı Galatasaray, golcü transferinde kullanmak istiyor.

    Galatasarayda Maicon yerine Gary Cahill

    Fakat aynı zamanda bir stoper takviyesi de yapılması gerekecek.

    Galatasarayda Maicon yerine Gary Cahill

    İLK ADAY GARY CAHİLL

    Galatasaray'ın gündeminde yer alan ilk aday ise Chelsea'de forma giyen Gary Cahill...

    Galatasarayda Maicon yerine Gary Cahill

    Bu sezon Chelsea'de aradığı şansı bulamayan ve kadro dışı kalan 32 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında kulübüyle yollarını ayıracağını açıklamıştı

    Galatasarayda Maicon yerine Gary Cahill

    . Sarı-kırmızılı ekip Cahill'ı transfer edip savunma sıkıntısını çözmeyi hedefliyor. ( A Spor)

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