Galatasarayda Maicon yerine Gary Cahill

Galatasaray stoper konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyor.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 17:42:33
Güncelleme: 17:49:45
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Suudi Arabistan'daki transfer döneminin son saatlerinde Maicon'un Al Hilal'e satan ama Arap ekibinden kaynaklanan evrak sorunlarından dolayı transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı oyuncunun, devre arasında Al Hilal'e gönderilmesi bekleniyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim bu transferden 3 milyon euro gibi bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu rakamı Galatasaray, golcü transferinde kullanmak istiyor.
Fakat aynı zamanda bir stoper takviyesi de yapılması gerekecek.
İLK ADAY GARY CAHİLL
Galatasaray'ın gündeminde yer alan ilk aday ise Chelsea'de forma giyen Gary Cahill...
Bu sezon Chelsea'de aradığı şansı bulamayan ve kadro dışı kalan 32 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında kulübüyle yollarını ayıracağını açıklamıştı
. Sarı-kırmızılı ekip Cahill'ı transfer edip savunma sıkıntısını çözmeyi hedefliyor. ( A Spor)