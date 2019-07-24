Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!

İngilizlerin, Afrika Kupası'nda takip edip beğendiği başarılı futbolcu için 12 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Luyindama'nun, Aston Villa'ya sıcak baktığı ifade edildi.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24
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Yarım sezonda Galatasaray defansının değişmez ismi haline gelen Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa talip oldu.
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The Sun'ın haberine göre, Aston Villa teknik direktörü Dean Smith, Kongo Demokratik Cumhuriyeti formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Luyindama'nın performansını çok beğendi ve Galatasaray'a 12 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.
Performansı ve şampiyonluk kutlamalarındaki "Boss" tezahüratı ile taraftarların gönlünde taht kuran futbolcunun, teklife sıcak baktığı belirtildi.
TEKLİF ARTARSA GİDECEK Transfer için kaynak arayan yönetimin, teklifi teknik heyete ilettiği öğrenildi. Kulübün içerisinden edinilen bilgiye göre ise teknik heyet, Luyindama'dan ve performansından çok memnun...
Futbolcunun en az 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giymesini isteyen Terim, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek futbolcunun yerini doldurabilecek bir isim bulmadan Luyindama'yı göndermeyi düşünmüyor.