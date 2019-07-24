Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!

The Sun'ın haberine göre, Aston Villa teknik direktörü Dean Smith, Kongo Demokratik Cumhuriyeti formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Luyindama'nın performansını çok beğendi ve Galatasaray'a 12 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.