Galatasarayda kriz atlatıldı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da kriz atlatıldı!
Milli arada arka arkaya gelen sakatlık haberleriyle bir kez daha sarsılan sarı-kırmızılı ekipte bu kez yüzler gülüyor. Fernando ve Eren iyileşti, Ozan ile Serdar Aziz de takımdaki yerini alabilecek.
20 Kasım 2018 Salı, 23:58:42
Güncelleme: 07:40:23
Son dönemde sakatlıklar nedeni ile oldukça başı ağrıyan Galatasaray'da yaralar sarıldı.
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Özellikle milli araların ardından önemli eksikler veren sarı-kırmızılı ekip, bu kez de Belhanda, Sinan Gümüş, Serdar Aziz ve Ozan Kabak'tan gelen sakatlık haberiyle sıkıntıya düştü.
Eksiklerin katlanmasıyla gözler yeniden sağlık heyetine çevrilirken dün doktorlardan güzel haberler geldi.
İKİ YILDIZ YETİŞMİYOR
Uzun süredir sakatlığı bulunan Fernando ve Eren'in oynayacak duruma geldiği belirtildi.
Ayrıca U18 Milli Takımı'nda sakatlanan Ozan ile İsveç maçı öncesi ağrıları artan Serdar Aziz'in maça kadar hazır hale gelecekleri bildirildi.