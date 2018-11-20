Galatasarayda kriz atlatıldı! - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'da kriz atlatıldı!

    Milli arada arka arkaya gelen sakatlık haberleriyle bir kez daha sarsılan sarı-kırmızılı ekipte bu kez yüzler gülüyor. Fernando ve Eren iyileşti, Ozan ile Serdar Aziz de takımdaki yerini alabilecek.
    20 Kasım 2018 Salı, 23:58:42 Güncelleme: 07:40:23
    Galatasarayda kriz atlatıldı!

    Son dönemde sakatlıklar nedeni ile oldukça başı ağrıyan Galatasaray'da yaralar sarıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda kriz atlatıldı!

    Özellikle milli araların ardından önemli eksikler veren sarı-kırmızılı ekip, bu kez de Belhanda, Sinan Gümüş, Serdar Aziz ve Ozan Kabak'tan gelen sakatlık haberiyle sıkıntıya düştü.

    Galatasarayda kriz atlatıldı!

    Eksiklerin katlanmasıyla gözler yeniden sağlık heyetine çevrilirken dün doktorlardan güzel haberler geldi.

    Galatasarayda kriz atlatıldı!

    İKİ YILDIZ YETİŞMİYOR

    Uzun süredir sakatlığı bulunan Fernando ve Eren'in oynayacak duruma geldiği belirtildi.

    Galatasarayda kriz atlatıldı!

    Ayrıca U18 Milli Takımı'nda sakatlanan Ozan ile İsveç maçı öncesi ağrıları artan Serdar Aziz'in maça kadar hazır hale gelecekleri bildirildi.

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