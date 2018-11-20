Galatasarayda kriz atlatıldı!

Galatasaray'da kriz atlatıldı!

Milli arada arka arkaya gelen sakatlık haberleriyle bir kez daha sarsılan sarı-kırmızılı ekipte bu kez yüzler gülüyor. Fernando ve Eren iyileşti, Ozan ile Serdar Aziz de takımdaki yerini alabilecek.

20 Kasım 2018 Salı, 23:58:42 Güncelleme: 07:40:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





