Galatasarayda Fatih Terimi kızdıran gelişme! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran gelişme!

Galatasaray yönetimi devre arası transferinde hızlı davranıp takımı güçlendireceğini söylemişti. İzin bitti, kamp başladı, Galatasaray yine 'sıfır' transferle çalışıyor. Bu durum Fatih Terim'i kızdırdı.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 00:14:20 Güncelleme: 07:46:41
Galatasarayda Fatih Terimi kızdıran gelişme!

Galatasaray sezonun ilk yarısını sıkıntılı geçirmişti.

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Galatasarayda Fatih Terimi kızdıran gelişme!

Bafetimbi Gomis satıldıktan sonra Fatih Terim'e iki forvet sözü vermesine rağmen alamayan yönetim, ikinci devre öncesi de iyi sinyaller göndermiyor.

Galatasarayda Fatih Terimi kızdıran gelişme!

Forvetsizlik yüzünden Şampiyonlar Ligi'nde nispeten kolay grupta zorlukla 3. olan Galatasaray, ligde de lider Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü.

Galatasarayda Fatih Terimi kızdıran gelişme!

Sarı-kırmızılı camia, başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak'tan transfer beklerken bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasarayda Fatih Terimi kızdıran gelişme!

Sezonun ilk yarısını forvetsiz geçiren Galatasaray'ın bu ihtiyacı aylardır apaçık ortadayken lige verilen ara yine olumlu kullanılamadı.

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