Galatasarayda Fatih Terimi kızdıran gelişme!

Galatasaray yönetimi devre arası transferinde hızlı davranıp takımı güçlendireceğini söylemişti. İzin bitti, kamp başladı, Galatasaray yine 'sıfır' transferle çalışıyor. Bu durum Fatih Terim'i kızdırdı.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 00:14:20
Güncelleme: 07:46:41
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Galatasaray sezonun ilk yarısını sıkıntılı geçirmişti.
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Bafetimbi Gomis satıldıktan sonra Fatih Terim'e iki forvet sözü vermesine rağmen alamayan yönetim, ikinci devre öncesi de iyi sinyaller göndermiyor.
Forvetsizlik yüzünden Şampiyonlar Ligi'nde nispeten kolay grupta zorlukla 3. olan Galatasaray, ligde de lider Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü.
Sarı-kırmızılı camia, başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak'tan transfer beklerken bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.
Sezonun ilk yarısını forvetsiz geçiren Galatasaray'ın bu ihtiyacı aylardır apaçık ortadayken lige verilen ara yine olumlu kullanılamadı.