Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj! - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den oyuncularına net mesaj: "Daha önce de birçok zorluğun üstesinden başarıyla geldik, 'olmaz' deneni yaptık. Neden yeni bir tarih yazmayalım?. Yıllardır doğruluğu ispatlanmış bir söz var, 'Mayıslar bizimdir' diye... Neleri çevirdik, bu farkı da kapatırız. Başakşehir ile puan farkının önemi yok. Biz üstümüze düşeni yapıp, son haftaya kadar pes etmeyeceğiz"

10 Mart 2019 Pazar 07:55
Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj!

Fatih Terim, 8 Mart Kadınlar Günü'nde Galatasaraylı futbolcu ve eşleriyle bir araya gelmişti.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj!

Terim'in ev sahipliğindeki organizasyona tüm takım katılırken, motivasyon konuşması da unutulmadı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj!

Şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan İmparator, öğrencilerine de bunu net ifadelerde aktardı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj!

Başakşehir ile aralarındaki puan farkını düşünmemeleri gerektiğini kaydeden tecrübeli hoca, şunları söyledi:

Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj!

"Üstümüze düşeni yapıp, son haftaya kadar mücadele edeceğiz."

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