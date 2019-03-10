Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den oyuncularına net mesaj: "Daha önce de birçok zorluğun üstesinden başarıyla geldik, 'olmaz' deneni yaptık. Neden yeni bir tarih yazmayalım?. Yıllardır doğruluğu ispatlanmış bir söz var, 'Mayıslar bizimdir' diye... Neleri çevirdik, bu farkı da kapatırız. Başakşehir ile puan farkının önemi yok. Biz üstümüze düşeni yapıp, son haftaya kadar pes etmeyeceğiz"