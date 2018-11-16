Galatasarayda Cahill sesleri! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Galatasaray'da Cahill sesleri!

    Sezon başında Cimbom'un kapısından dönen yıldız futbolcuya Chelsea'den izin çıktı.
    16 Kasım 2018 Cuma, 00:22:00 Güncelleme: 07:47:42
    Galatasarayda Cahill sesleri!

    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için çok uğraştığı İngiliz stoper Gary Cahill'e ocak ayında Cimbom yolu açıldı.

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    Galatasarayda Cahill sesleri!

    Chelsea'nin başına Maurizio Sarri'nin gelmesiyle forma şansı bulamayan ve mutsuz olduğu belirtilen Cahill'e ayrılık izni çıktı.

    Galatasarayda Cahill sesleri!

    The Guardian gazetesindeki habere göre Chelsea, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya jest yaparak devre arası ayrılmasına izin verecek.

    Galatasarayda Cahill sesleri!

    Maicon'u satmak isteyen G.Saray, böylece ara transferde Cahill'i bünyesine katabilecek.

    Galatasarayda Cahill sesleri!

    Bu sezon ligde sadece 1 maçta oynayan Cahill, ocakta takımdan ayrılacağını söyledi.

    Galatasarayda Cahill sesleri!
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