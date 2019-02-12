Galatasaray'da Belhanda çıtayı yükseltti

İlk isabetli şutunu 20. Haftada çeken ve tepkilerin odağında yer alan Faslı oyuncu, Karadeniz ekibi karşısında döktürdü. 5 kez kaleyi yoklayan Belhanda 2'sinde golü bulmayı başardı, kalplerde taht kurdu.
12 Şubat 2019 Salı 07:49
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Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesinde yeni bir sayfa açarken maçın tartışmasız yıldızı Younes Belhanda'ydı.
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Süper Lig'de bu sezon ilk isabetli şutunu 20. haftada Alanyaspor deplasmanında atabilen ve bu nedenle şimşekleri üzerine çeken Faslı yıldız, Trabzonspor karşısında tam 5 şut çekerken bunların 3'ünde isabet sağlamayı başardı. İkisinde de ağları havalandırdı ve galibiyeti söktü aldı.
SON 2 MAÇTA PARLADI
Bu sezon ligde 2 gol atıp, 6 asist yapma başarısı gösteren Belhanda 1954 gün sonra ilk kez bir lig maçında 2 gol attı. En son 6 Ekim 2013'te Dinamo Kiev forması ile hat-trick yapmıştı.
Forma giydiği son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistle 3 gole doğrudan katkıda bulunan Belhanda, ilk 11 haftada aynı sayıda gole katkı yapabilmişti. Maç sonrası Belhanda'ya özel ilgi gösteren taraftarlar, "Ya Allah Bismillah Younnes Belhanda" diye bağırıp sevgilerini gösterdi.
TERİM'DEN YENİ GÖREV
Belhanda'yı özel olarak tebrik eden Fatih Terim maçtan sonra, "Bundan sonra onu büyük ihtimalle bu görevde göreceğiz" diyerek Faslı oyuncunun, hücumda çok daha fazla görev alacağının altını çizdi.