Galatasaray'da acil eylem planı
Futbolcuların kullandıkları araçlar, eşlerinin kullandıkları araçlar, bu araçların benzin masrafları, eşlerinin yabancı dil bilen şoförlerinin maaşları, ev kiraları, evde bulunan hizmetçilerin maaşları, çocukların bakıcalarının masrafları, çocukların özel okul ve özel öğretmen masrafları da kulüp tarafından ödeniyor.
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