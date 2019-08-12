Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Falcao transferi... Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği Kolombiyalı golcü ile prensip anlaşmasına varmıştı. Falcao ile çekilen fotoğrafı sosyal medyaya da sızan Abdurrahim Albayrak taraftarlara büyük heyecan yaşatmıştı. Ancak Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!

Galatasaray'da bütün gündem Falcao transferi...

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!

Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı golcü ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!

Yılın transferinde tek sorun Monaco kulübüydü...

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!

Aslan, Falcao'yu bonservis bedeli olmadan transfer etmek isterken, Fransızlar buna yanaşmıyordu.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!

Golcü tranferi yapmadan da Falcao'yu bırakmak istemeyen Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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