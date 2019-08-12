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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Falcao transferi... Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği Kolombiyalı golcü ile prensip anlaşmasına varmıştı. Falcao ile çekilen fotoğrafı sosyal medyaya da sızan Abdurrahim Albayrak taraftarlara büyük heyecan yaşatmıştı. Ancak Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27
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Galatasaray'da bütün gündem Falcao transferi...
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Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı golcü ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Yılın transferinde tek sorun Monaco kulübüydü...
Aslan, Falcao'yu bonservis bedeli olmadan transfer etmek isterken, Fransızlar buna yanaşmıyordu.
Golcü tranferi yapmadan da Falcao'yu bırakmak istemeyen Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.