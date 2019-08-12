Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Falcao transferi... Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği Kolombiyalı golcü ile prensip anlaşmasına varmıştı. Falcao ile çekilen fotoğrafı sosyal medyaya da sızan Abdurrahim Albayrak taraftarlara büyük heyecan yaşatmıştı. Ancak Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





