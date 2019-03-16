Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarfettiği isim serbest kaldı. Sarı-kırmızılı takım devre arasında transfer için girişimde bulunmuş, fakat yüksek ücret talep edince transfer gerçekleşmemişti. Yıldız oyuncu kulübünden ayrıldı ve kendisine Avrupa'dan takım bakmaya başladı.