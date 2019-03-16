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Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı
Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarfettiği isim serbest kaldı. Sarı-kırmızılı takım devre arasında transfer için girişimde bulunmuş, fakat yüksek ücret talep edince transfer gerçekleşmemişti. Yıldız oyuncu kulübünden ayrıldı ve kendisine Avrupa'dan takım bakmaya başladı.
16 Mart 2019 Cumartesi 18:26 Güncelleme: 16.03.2019 18:57
Galatasaray Süper Lig'in 26.haftasında Bursaspor deplasmanına çıkacak.
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Bursaspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılılarda transfer gelişmesi yaşanıyor.
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