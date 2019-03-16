Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı - Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarfettiği isim serbest kaldı. Sarı-kırmızılı takım devre arasında transfer için girişimde bulunmuş, fakat yüksek ücret talep edince transfer gerçekleşmemişti. Yıldız oyuncu kulübünden ayrıldı ve kendisine Avrupa'dan takım bakmaya başladı.
16 Mart 2019 Cumartesi 18:26 Güncelleme: 16.03.2019 18:57
Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı

Galatasaray Süper Lig'in 26.haftasında Bursaspor deplasmanına çıkacak.

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Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı

Bursaspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılılarda transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı

Devre arası transferi için yoğun çaba sarf ettikleri yıldız kulübünden ayrıldı.

Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı

Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncunun transferi için sarı-kırmızılı kurmaylar vakit kaybetmeden harekete geçecek.

Galatasaray'a müjde! Yıldız isim serbest kaldı

Dıagne ve Mitroglou'nun yanına kesinlikle bir santrfor transferi isteyen Terim'in yönetimden bu transferi bitirmesini istedi.

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