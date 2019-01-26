Galatasaray Wilfried Bony ile anlaşmak üzere!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray, forvet transferinde de mutlu sona ulaşmaya yakın. Swansea forması giyen Wilfried Bony'nin Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 22:55:25
Güncelleme: 23:15:38
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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini forvet transferi olmadan tamamlayan Galatasaray, Bafetimbi Gomis sonrası oluşan boşluğu doldurmak üzere.
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 29 gol ile tamamlayan ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını ele geçiren Bafetimbi Gomis'in Arap Yarımadası'na transferi sonrasında Galatasaray, yıldız oyuncunun yerini dolduramamıştı.
Bafetimbi Gomis sonrası adı onlarca forvet oyuncusu ile anılan Galatasaray, transferde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Çin kulüplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile arasındaki pürüzleri giderdiği ifade edilen Galatasaray, santrfor bölgesindeki ikinci transferini de tamamlamaya oldukça yakın.
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Swansea City'li golcü Wilfried Bony'nin sarı-kırmızı ekiple anlaşmaya oldukça yakın olduğu haberi adeta ilk ağızdan ifade edildi.