Galatasaray tura kilitlendi! İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray tura kilitlendi! İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

Galatasaray tura kilitlendi! İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Karadeniz ekibini mağlup ederek çeyrek finale yükselmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, tecrübeli teknik adamın ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri

23 Ocak 2020 Perşembe 07:38
Galatasaray tura kilitlendi! İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, 18 defa müzelerine taşıdıkları Türkiye Kupası'nı bir kez daha kazanmak için yola çıkmıştı. 5. Tur'da Tuzlaspor'u eleyen Cimbom, son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

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Galatasaray tura kilitlendi! İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

Fatih Terim ve öğrencileri bugün oynanacak rövanş mücadelesinde rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Galatasaray tura kilitlendi! İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

KALE OKAN'A EMANET

Bugün A Spor'un yayınlayacağı Çaykur Rizespor maçında as oyuncularıyla fazla şans veremediği isimlerden karma bir takım çıkaracak. Muslera yerine Okan oynayacak. Linnes yine 11'de olacak. Ahmet Çalık da forma giyecek. Sol bekte Saracchi görev yapacak. Orta saha Lemina-Seri ikilisine teslim edilecek. Feghouli, Taylan ve Sekidika ilerideki Falcao'yu besleyecek.

Galatasaray tura kilitlendi! İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

KUPADA 5. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım da 1'er kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 4 golü var. Karadeniz ekibi ise fileleri 7 kez sarstı.

Galatasaray tura kilitlendi! İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

NASIL GELDİLER?

GALATASARAY: 5. Tur'dan kupaya katıldı. Tuzlaspor'a ilk maçında 2-0 kaybetti, deplasmanda rakibini 4-0 yenerek turladı.

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