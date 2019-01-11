Galatasaray Tettehin aklını çeldi! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Tetteh'in aklını çeldi!
Galatasaray'ın süper teklifi 21 yaşındaki genç yıldız Benjamin Tetteh'in aklını çeldi. Tek sıkıntı İngilizler de peşinde.
11 Ocak 2019 Cuma, 23:11:57
Güncelleme: 07:53:45
Galatasaray, renklerine bağlamak için uğraş verdiği Benjamin Tetteh için kulübü Sparta Prag ile temas kurmuştu.
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Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Çekya ekibine 1 milyon euro'luk teklif sunmuştu.
İngiltere'den Watford, West Ham, Bournemouth ve Newcastle United'ın da aynı isme talip olması Cimbom'un canını sıkmıştı.
Ancak dün heyecan verici bir gelişme yaşandı. 1.93 boyundaki Ganalı forvetin, Prag ekibinin yöneticileriyle bir araya gelerek Galatasaray için kolaylık istedi.
Sparta Prag'da 400 bin euro kazanan oyuncuya, Aslan'ın 3 katı bir teklif sunduğu belirtildi. Prag'ın cevabı bekleniyor.