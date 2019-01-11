Galatasaray Tettehin aklını çeldi! - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray Tetteh'in aklını çeldi!

Galatasaray'ın süper teklifi 21 yaşındaki genç yıldız Benjamin Tetteh'in aklını çeldi. Tek sıkıntı İngilizler de peşinde.
11 Ocak 2019 Cuma, 23:11:57 Güncelleme: 07:53:45
Galatasaray Tettehin aklını çeldi!

Galatasaray, renklerine bağlamak için uğraş verdiği Benjamin Tetteh için kulübü Sparta Prag ile temas kurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Tettehin aklını çeldi!

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Çekya ekibine 1 milyon euro'luk teklif sunmuştu.

Galatasaray Tettehin aklını çeldi!

İngiltere'den Watford, West Ham, Bournemouth ve Newcastle United'ın da aynı isme talip olması Cimbom'un canını sıkmıştı.

Galatasaray Tettehin aklını çeldi!

Ancak dün heyecan verici bir gelişme yaşandı. 1.93 boyundaki Ganalı forvetin, Prag ekibinin yöneticileriyle bir araya gelerek Galatasaray için kolaylık istedi.

Galatasaray Tettehin aklını çeldi!

Sparta Prag'da 400 bin euro kazanan oyuncuya, Aslan'ın 3 katı bir teklif sunduğu belirtildi. Prag'ın cevabı bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN