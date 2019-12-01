Galatasaray taraftarı çileden çıktı! Belhanda'ya büyük isyan! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray taraftarı çileden çıktı! Belhanda'ya büyük isyan!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbi maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 90'ıncı dakikada Nagatomo'nun attığı golle 1 puanı kurtardı. Galatasaray'da Younes Belhanda'nın etkisiz performansı sarı-kırmızılı taraftarların sabrını taşırdı.
1 Aralık 2019 Pazar 21:21
Galatasaray taraftarı çileden çıktı! Belhanda'ya büyük isyan!

Galatasaray taraftarı Belhanda'nın Trabzonspor maçındaki isteksiz tavrı ve etkisiz performansına büyük tepki gösterdi.

İşte o yorumlar...

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Galatasaray taraftarı çileden çıktı! Belhanda'ya büyük isyan!
Galatasaray taraftarı çileden çıktı! Belhanda'ya büyük isyan!
Galatasaray taraftarı çileden çıktı! Belhanda'ya büyük isyan!
Galatasaray taraftarı çileden çıktı! Belhanda'ya büyük isyan!
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