Galatasaray son dakika haberi: Diagne için emri verdi! 'Bana onu alın'

Galatasaray'da beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar yeni transferlere kaynak yaratmak için Mbaye Diagne'yi satış listesine koymuştu. Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer edilen Senegalli golcüden zarar etmek istemeyen Cimbom, oyuncudan gelecek teklifleri değerlendirmeye almıştı. Mbaye Diagne'nin transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte transferin detayları...

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:59 Güncelleme: 11.07.2019 19:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





