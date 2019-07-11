Galatasaray son dakika haberi: Diagne için emri verdi! 'Bana onu alın' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray son dakika haberi: Diagne için emri verdi! 'Bana onu alın'

Galatasaray'da beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar yeni transferlere kaynak yaratmak için Mbaye Diagne'yi satış listesine koymuştu. Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer edilen Senegalli golcüden zarar etmek istemeyen Cimbom, oyuncudan gelecek teklifleri değerlendirmeye almıştı. Mbaye Diagne'nin transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte transferin detayları...
11 Temmuz 2019 Perşembe 18:59 Güncelleme: 11.07.2019 19:01
Galatasaray son dakika haberi: Diagne için emri verdi! 'Bana onu alın'

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray son dakika haberi: Diagne için emri verdi! 'Bana onu alın'

Sarı-kırmızılılar, bir süredir Senagalli santrfora gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Galatasaray son dakika haberi: Diagne için emri verdi! 'Bana onu alın'

Geçtiğimiz sezonu rekor kırarak gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Fatih Terim'in gözüne girememişti.

Galatasaray son dakika haberi: Diagne için emri verdi! 'Bana onu alın'

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Diagne'nin sosyal medya hesabını adeta mesaj yağmuruna tutarak oyuncuya gitmesi için baskıda bulunuyordu.

Galatasaray son dakika haberi: Diagne için emri verdi! 'Bana onu alın'

Mbaye Diagne'nin transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...


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