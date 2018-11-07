Galatasaray Şampiyonlar Liginde nasıl turlar? - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl turlar?
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
7 Kasım 2018 Çarşamba, 01:03:13
Güncelleme: 01:14:19
Son olarak D Grubu 4. maçında Schalke'ye 2-0 kaybeden sarı kırmızılı ekip 4 paunda kalırken Schalke puanını 8'e yükselti.
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Porto ise kendi evinde Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti ve puanını 10'a çıkardı. Rus temsilci Lokomotiv Moskova ise daha puanla tanışamadı.
Peki geride kalan son 2 maçta Galatasaray hangi sonuçlarda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkabilir?
Galatasaray kalan son iki maçı kesin olarak kazanmak zorunda. Lokomotiv deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılı ekip son maçında ise evinde Porto'yu konuk edecek.
Grupta 8 puanla ikinci sırada olan Schalke ise Porto ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son maçında ise evinde Lokomotiv ile karşılaşacak.