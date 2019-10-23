Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçında sahasında dünya devi Real Madrid'i konuk etti. Temsilcimiz 18'inci dakikada Toni Kroos'un golüne engel olamadı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı. 1 puanla A grubunda sonuncu sırada yer alan Cimbom, gruptan çıkma şansını da zora sokmuş oldu. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte o hesaplar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:57 Güncelleme: 23.10.2019 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





