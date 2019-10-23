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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçında sahasında dünya devi Real Madrid'i konuk etti. Temsilcimiz 18'inci dakikada Toni Kroos'un golüne engel olamadı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı. 1 puanla A grubunda sonuncu sırada yer alan Cimbom, gruptan çıkma şansını da zora sokmuş oldu. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte o hesaplar...
23 Ekim 2019 Çarşamba 07:57
Güncelleme: 23.10.2019 07:57
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Temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılırken gözler grubun kalan maçlarına çevrildi.
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Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint Germain'in kontrolü aldığı gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi RealMadrid'e 1-0 mağlup oldu.
RealMadrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, RealMadrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Diğer maçta ise ParisSaintGermain, deplasmanda ClubBrugge'yi rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğuna yayıldı.