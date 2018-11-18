Galatasaray Origiyi resmen istedi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Origi'yi resmen istedi
Liverpool ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan Divock Origi'yi kiralamak için başvuruda bulundu
18 Kasım 2018 Pazar, 01:38:14
Güncelleme: 09:14:30
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray golcü açığını kapatmak için şimdiden harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekibin, Liverpool'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Divock Origi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.
ESPN'de yer alan habere göre, santrfor ihtiyacı bulunan ve Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra Eren Derdiyok'tan da istediği verimi alamayan Galatasaray, Belçikalı futbolcuyu gündemini aldı.
BONSERVİSİ SONRA
Haberde, Origi'nin kiralanması adına ilk teklifin yapıldığı belirtilirken, FFP kıskacında olan Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini alamayacağı dile getirildi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in eldeki imkansızlıklar nedeniyle santrfor pozisyonunda Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans vermek zorunda kaldığı da yazıldı.