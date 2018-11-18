Galatasaray Origiyi resmen istedi - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Galatasaray Origi'yi resmen istedi

    Liverpool ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan Divock Origi'yi kiralamak için başvuruda bulundu
    18 Kasım 2018 Pazar, 01:38:14 Güncelleme: 09:14:30
    Galatasaray Origiyi resmen istedi

    Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray golcü açığını kapatmak için şimdiden harekete geçti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray Origiyi resmen istedi

    Sarı-kırmızılı ekibin, Liverpool'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Divock Origi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

    Galatasaray Origiyi resmen istedi

    ESPN'de yer alan habere göre, santrfor ihtiyacı bulunan ve Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra Eren Derdiyok'tan da istediği verimi alamayan Galatasaray, Belçikalı futbolcuyu gündemini aldı.

    Galatasaray Origiyi resmen istedi

    BONSERVİSİ SONRA

    Haberde, Origi'nin kiralanması adına ilk teklifin yapıldığı belirtilirken, FFP kıskacında olan Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini alamayacağı dile getirildi.

    Galatasaray Origiyi resmen istedi

    Galatasaray'da Fatih Terim'in eldeki imkansızlıklar nedeniyle santrfor pozisyonunda Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans vermek zorunda kaldığı da yazıldı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN