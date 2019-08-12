Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...
Galatasaray, sezon öncesi hazırlıklarının son ayağı olarak İtalya'da Fiorentina ile bir hazırlık maçı oynadı. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da, skorun dışında taraftarı üzen bir başka detay daha yaşandı. Günlerdir Falcao transferi ile yatıp kalkan taraftarlar, tribündeki görüntüye tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.
12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:21
Güncelleme: 12.08.2019 11:21
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Galatasaray dün akşam İtalya'da Fiorentina'nın konuğu oldu.
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Saat 22.00'de başlayan karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynandı.
Karşılaşmayı, Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin de takip etti.
Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti.
İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi ve maç sırasında deneyimli teknik adama yönelik sevgi gösterilerinde bulundular.