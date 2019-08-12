Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...

Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıklarının son ayağı olarak İtalya'da Fiorentina ile bir hazırlık maçı oynadı. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da, skorun dışında taraftarı üzen bir başka detay daha yaşandı. Günlerdir Falcao transferi ile yatıp kalkan taraftarlar, tribündeki görüntüye tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:21 Güncelleme: 12.08.2019 11:21
Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...

Galatasaray dün akşam İtalya'da Fiorentina'nın konuğu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...

Saat 22.00'de başlayan karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynandı.

Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...

Karşılaşmayı, Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin de takip etti.

Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...

Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti.

Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...

İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi ve maç sırasında deneyimli teknik adama yönelik sevgi gösterilerinde bulundular.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN