Galatasaray maçında taraftarı üzen görüntü! Falcao...

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıklarının son ayağı olarak İtalya'da Fiorentina ile bir hazırlık maçı oynadı. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da, skorun dışında taraftarı üzen bir başka detay daha yaşandı. Günlerdir Falcao transferi ile yatıp kalkan taraftarlar, tribündeki görüntüye tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.