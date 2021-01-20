Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

Bir dönem büyük problemler yaşayan ve Terim - Arda ikilisinin yeniden bir araya gelmesi sonrası sarı kırmızılılar, takım içerisinde önemli bir çıkış yakalarken, maç içerisinde objektiflere bu kare yansıdı.



İşte Galatasaray - Denizlispor maçından önemli anlar...