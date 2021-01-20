GaleriGalatasarayGalatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...
Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşma sarı kırmızılıların 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Cimbom, bu galibiyetle beraber yeniden üst sıralara tırmanmak için yarışa girerken, maç içerisindeki o görüntü dikkat çekti. İşte maçtan kareler...
20 Ocak 2021 Çarşamba 21:49, Güncelleme 20.01.2021 22:08
Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...