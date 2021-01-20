Galeri Galatasaray Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşma sarı kırmızılıların 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Cimbom, bu galibiyetle beraber yeniden üst sıralara tırmanmak için yarışa girerken, maç içerisindeki o görüntü dikkat çekti. İşte maçtan kareler...

Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.

Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 8'de Emre Akbaba, 17'de Feghouli, 45+1'de Donk, 60'ta Muhammet Özkal (KK), 64'te Belhanda ve 90+2'de Sekidika kaydetti. Yukatel Denizlispor'un tek golü ise 48'inci dakikada Tusha'dan geldi.

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Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

Galatasaray bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya yükselterek Gaziantep FK'nın kaybettiği haftada 3'üncü sıraya yükseldi. Yukatel Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

MAÇTA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
Öte yandan Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası ekranlara yansıyan o görüntüde Fatih Terim ve Arda Turan dikkat çekti.

Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Arda Turan ve Fatih Terim...

Bir dönem büyük problemler yaşayan ve Terim - Arda ikilisinin yeniden bir araya gelmesi sonrası sarı kırmızılılar, takım içerisinde önemli bir çıkış yakalarken, maç içerisinde objektiflere bu kare yansıdı.

İşte Galatasaray - Denizlispor maçından önemli anlar...

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