Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması!
Galatasaray derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybederken maç sonunda hiçbir futbolcu ve antrenör yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmadı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 18:29:37
Güncelleme: 18:33:35
Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi hakkında sarı-kırmızılı cepheden tek açıklamayı kaleci antrenörü Claudio Taffarel yaptı.
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Claudio Taffarel'in Ajansspor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
Bizim için bu maç en kötü beraberlik olmalıydı çünkü maç içerisinde daha çok pozisyonlarımız vardı, poziyon üstünlüğü bizdeydi.
Beraberlik maçın hakkıydı. İki takımda kaybetmemek adına oynadı.
Ben, hakemin bazı kararlarına katılmıyorum. VAR'a gidilen 2. penaltı pozisyonunda penaltı olduğunu düşünüyorum, (Onyekuru'nun pozisyonu) birinci pozisyondan ikincisinin penaltı olması daha yüksek.