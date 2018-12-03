Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması! - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması!

Galatasaray derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybederken maç sonunda hiçbir futbolcu ve antrenör yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmadı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 18:29:37 Güncelleme: 18:33:35
Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi hakkında sarı-kırmızılı cepheden tek açıklamayı kaleci antrenörü Claudio Taffarel yaptı.

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Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması!

Claudio Taffarel'in Ajansspor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması!

Bizim için bu maç en kötü beraberlik olmalıydı çünkü maç içerisinde daha çok pozisyonlarımız vardı, poziyon üstünlüğü bizdeydi.

Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması!

Beraberlik maçın hakkıydı. İki takımda kaybetmemek adına oynadı.

Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır açıklaması!

Ben, hakemin bazı kararlarına katılmıyorum. VAR'a gidilen 2. penaltı pozisyonunda penaltı olduğunu düşünüyorum, (Onyekuru'nun pozisyonu) birinci pozisyondan ikincisinin penaltı olması daha yüksek.

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