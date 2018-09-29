Galatasaray - B.B. Erzurumspor maçının basında yankıları!
LEVENT TÜZEMEN - FOTOMAÇ
Galatasaray taraftarının top ayağına geldiğinde ıslıkladığı isimdi Maicon..
Çünkü Brizelyalı stoper oyunu geriden başlatırken ya pas hatası yapıyor ya da uzun oynadığında topu rakibe yolluyordu.
Oyunun başındakı frikik atışında direğe takılan Maicon iğne deliğinden geçirerek attığı golle Galatasaray'a maçı kazandırdı.
Eğer Fatih hoca Porto'da Maicon'u oynatmayı düşünüyorsa "Sakın uzun oynama ve gelişi güzel pas verme" gibi uyarıda bulunmalı..
ZEKİ UZUNDURUKAN - FOTOMAÇ
İlk yarıda Galatasaray'ın bir penaltısını vermedi Alper Ulusoy! Tamam Alper hoca, görememiş ya da atlamış olabilir pozisyonu! Bu yüzden VAR sistemine geçmedik mi? O halde VAR sisteminin başındaki 'avarlar' da mı göremedi pozisyonu?
Ya da şöyle mi düşündüler acaba?
'Evet formadan bir çekme var ama bu çekme ile Rodrigues düşmemeliydi...' Ne olursa olsun İbrahim Akdağ, Rodrigues'i formasından çekiyor; eylemin şiddetine bakılmadan penaltı verilmeliydi....
HAKKI YALÇIN - FOTOMAÇ
Fenerbahçeli bir arkadaşım önceki gün bir gerçeği işaret etti.
"Yedek kulübemize bakın" dedi, "her pozisyonu seyrediyorlar!" "Ne yapmalarını bekliyorsun?" diye sordum.
Galatasaray kulübesini örnek gösterdi.
"Taç pozisyonunda bile hakemin üzerine yürüyorlar!" "Hakemden hakkı olmayanı istemekle, sahanın içindeki gerçekleri görebilmek arasında uzun yol" var dedim.
"Buna da asalet deniyor!" Her şeye rağmen hakemlerin korkaklığını da inkar etmedim, 20 yıldır zorbalıkla hakemlerden her istediğini elde eden kabadayıları da!
Ama saldırı kültürünü oluşturan puzzle parçalarının aslan payını da futbol medyasına verdim..
ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ
Porto kulübünden biri mutlaka gelip bu maçı izlemiştir.
Aslında Erzurum'un formasını da görünce bayağı da hoşuna gitmiştir. Hele hele 90 dakika bitince Galatasaray'ın oynadığı futbolu görünce daha da hoşuna gitmiştir. İçinden de demiştir ki "Galatasaray, Erzurum'u yenerken göbeği çatladı. Yani bundan 5 gün sonra oynanacak maçta Erzurum ile aynı renk forması olan Porto takımını Galatasaray, Erzurumspor zannetmesin. Çünkü o formanın içerisinde başka futbolcular oynayacaklar.
SERKAN KORKMAZ - FOTOMAÇ
Galatasaray'da yeri garanti olan 3 isim var; Eren, Muslera ve Rodrugues.
Erzurumspor ile oynanan maç N'Daye'yi 4, Donk'u 5, Maicon'u ise 6. isim yapıyor olmalı.
Maicon sadece duran toptan kaydettiği kritik gol sebebi ile değil direkten auta çıkan frikiği ile bir savunma oyuncusundan fazlası olduğunu gösterdi.
Beşiktaş'taki Pepe sizce sadece stoper vasıfları ile mi forma giyiyor?
Maicon pek çok eksisinin yanı sıra her an gol atabilecek bir stoper olarak bence vazgeçilmez.
Fakat hayat ve Türkiye'de futbol o kadar tuhaf ki zamanı geriye alabilsek Galatasaray'a "Maicon'u almayın" derdim.
G.Saray, Akhisar ile oynadığında rakibi 2 puanla sonuncuydu.
Tıpkı dün akşamki Erzurumspor gibi. Son 2 lig maçı izliyenlere soruyorum; Sizce bu Galatasaray üç kullarda güven veriyor mu?