Galatasaray - B.B. Erzurumspor maçının basında yankıları!

SERKAN KORKMAZ - FOTOMAÇ



Galatasaray'da yeri garanti olan 3 isim var; Eren, Muslera ve Rodrugues.

Erzurumspor ile oynanan maç N'Daye'yi 4, Donk'u 5, Maicon'u ise 6. isim yapıyor olmalı.

Maicon sadece duran toptan kaydettiği kritik gol sebebi ile değil direkten auta çıkan frikiği ile bir savunma oyuncusundan fazlası olduğunu gösterdi.

Beşiktaş'taki Pepe sizce sadece stoper vasıfları ile mi forma giyiyor?

Maicon pek çok eksisinin yanı sıra her an gol atabilecek bir stoper olarak bence vazgeçilmez.

Fakat hayat ve Türkiye'de futbol o kadar tuhaf ki zamanı geriye alabilsek Galatasaray'a "Maicon'u almayın" derdim.

G.Saray, Akhisar ile oynadığında rakibi 2 puanla sonuncuydu.

Tıpkı dün akşamki Erzurumspor gibi. Son 2 lig maçı izliyenlere soruyorum; Sizce bu Galatasaray üç kullarda güven veriyor mu?

