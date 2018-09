Galatasaray - B.B. Erzurumspor maçının basında yankıları!

HAKKI YALÇIN - FOTOMAÇ



Fenerbahçeli bir arkadaşım önceki gün bir gerçeği işaret etti.

"Yedek kulübemize bakın" dedi, "her pozisyonu seyrediyorlar!" "Ne yapmalarını bekliyorsun?" diye sordum.

Galatasaray kulübesini örnek gösterdi.

"Taç pozisyonunda bile hakemin üzerine yürüyorlar!" "Hakemden hakkı olmayanı istemekle, sahanın içindeki gerçekleri görebilmek arasında uzun yol" var dedim.

"Buna da asalet deniyor!" Her şeye rağmen hakemlerin korkaklığını da inkar etmedim, 20 yıldır zorbalıkla hakemlerden her istediğini elde eden kabadayıları da!

Ama saldırı kültürünü oluşturan puzzle parçalarının aslan payını da futbol medyasına verdim..