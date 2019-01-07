Galatasaray Alanı 10 Ocakta açıklayacak

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, ikinci devrede 22.şampiyonluğunu elde edebilmek için kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yapacağı ilk takviye olan Alan Carvalho ise 10 Ocak'ta imzaya geliyor.