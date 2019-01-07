Galatasaray Alanı 10 Ocakta açıklayacak - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray Alan'ı 10 Ocak'ta açıklayacak

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, ikinci devrede 22.şampiyonluğunu elde edebilmek için kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yapacağı ilk takviye olan Alan Carvalho ise 10 Ocak'ta imzaya geliyor.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 18:32:31 Güncelleme: 18:53:01
Galatasaray Alanı 10 Ocakta açıklayacak

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi hedefliyor.

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Galatasaray Alanı 10 Ocakta açıklayacak

Ligin ilk devresi boyunca gösterdiği istikrarsız performans ve yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında Eren Derdiyok, Fatih Terim tarafından gözden çıkartılmış konumda.

Galatasaray Alanı 10 Ocakta açıklayacak

Golcüsü Eren Derdiyok'u Antalya kampına dahil etmeyen Galatasaray'ın an itibariyle elindeki tek santrfor Muğdat Çelik olarak gözüküyor.

Galatasaray Alanı 10 Ocakta açıklayacak

İLK TRANSFER ALAN CARVALHO

Galatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesi ise Alan Carvalho.

Galatasaray Alanı 10 Ocakta açıklayacak

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı golcü ile maaş ve imza parası konusunda anlaşma sağlarken geriye kalan tek detay oyuncunun Çin kulübü ile bağlarını kopartmasıydı.

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