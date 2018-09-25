Flaş iddia: Oumar Niasse devre arasında Galatasaraya geliyor - Galeri - Fotomaç
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Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
İngiliz basını, Everton'da forma şansı bulamayan Senegalli yıldızın Ocak'ta G.Saray'a gideceğini yazdı.
25 Eylül 2018 Salı, 23:49:55
Güncelleme: 23:50:18
Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
Forvet transferi yapamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
İngiliz basını da Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
Daily Mail, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve forma şansı bulamayan Oumar Niasse'nin ara transferde G.Saray'a gideceğini öne sürdü.
Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
Senegalli yıldız daha önce de gündeme gelmiş ancak kulüpler anlaşma sağlayamamıştı.
Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"