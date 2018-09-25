Flaş iddia: Oumar Niasse devre arasında Galatasaraya geliyor - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"

    İngiliz basını, Everton'da forma şansı bulamayan Senegalli yıldızın Ocak'ta G.Saray'a gideceğini yazdı.
    25 Eylül 2018 Salı, 23:49:55 Güncelleme: 23:50:18
    Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
    • 1
    • 6
    Flaş iddia: Oumar Niasse devre arasında Galatasaraya geliyor

    Forvet transferi yapamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
    • 2
    • 6
    Flaş iddia: Oumar Niasse devre arasında Galatasaraya geliyor

    İngiliz basını da Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

    Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
    • 3
    • 6
    Flaş iddia: Oumar Niasse devre arasında Galatasaraya geliyor

    Daily Mail, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve forma şansı bulamayan Oumar Niasse'nin ara transferde G.Saray'a gideceğini öne sürdü.

    Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
    • 4
    • 6
    Flaş iddia: Oumar Niasse devre arasında Galatasaraya geliyor

    Senegalli yıldız daha önce de gündeme gelmiş ancak kulüpler anlaşma sağlayamamıştı.

    Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
    • 5
    • 6
    Flaş iddia: Oumar Niasse devre arasında Galatasaraya geliyor
    Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"
    • 6
    • 6
    Flaş iddia: Oumar Niasse devre arasında Galatasaraya geliyor
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