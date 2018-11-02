Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı

    Galatasaray'ın Senegalli yıldızıyla ilgili şok bir karar alındı.
    2 Kasım 2018 Cuma, 14:21:35 Güncelleme: 14:22:37
    Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı

    İşte Ndiaye'yle ilgili alınan o karar ve tüm detaylar...

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    Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı

    Galatasaray, 2017 yazında Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'yi geçtiğimiz ocak ayında rekor bir bedelle Stoke City'e satmıştı.

    Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı

    Cim Bom, Senegalli yıldızın satışından tam 16 milyon euroluk bir bonservis geliri elde etmişti.

    Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı

    Ne var ki 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ada'daki günleri iyi geçmemiş ve takımı Stoke City, sezon sonunda Premier Lig'den düşmüştü.

    Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı

    Bunun üzerine yıldız isim, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yeniden Cim Bom'un yolunu tutmuştu.

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