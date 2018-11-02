Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı - Galeri - Fotomaç
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Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı
Galatasaray'ın Senegalli yıldızıyla ilgili şok bir karar alındı.
2 Kasım 2018 Cuma, 14:21:35
Güncelleme: 14:22:37
İşte Ndiaye'yle ilgili alınan o karar ve tüm detaylar...
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Galatasaray, 2017 yazında Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'yi geçtiğimiz ocak ayında rekor bir bedelle Stoke City'e satmıştı.
Cim Bom, Senegalli yıldızın satışından tam 16 milyon euroluk bir bonservis geliri elde etmişti.
Ne var ki 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ada'daki günleri iyi geçmemiş ve takımı Stoke City, sezon sonunda Premier Lig'den düşmüştü.
Bunun üzerine yıldız isim, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yeniden Cim Bom'un yolunu tutmuştu.