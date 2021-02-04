Galeri Galatasaray Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...

Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da Ryan Donk, Başakşehir maçının yıldızı oldu. Stoper bölgesinde oynamasına rağmen 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Donk, Fatih Terim'in vazgeçilmezi haline geldi. Hollandalı futbolcunun geçtiğimiz dönemde Galatasaray'dan ayrılmasına iki maçın engel olduğu ortaya çıktı. İşte Ryan Donk'un Galatasaray serüveni ve ilginç detaylar...

Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...

Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...

Galatasaray'ın son dönemdeki en formda, en güvenilir ve en dikkat çeken ismi Ryan Donk, 30 yaşından sonra inanılmaz bir kariyer hikayesi çizdi.

Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...

Club Brugge'den Şota Arveladze'nin transferi olarak Kasımpaşa'ya geçen Ryan Donk, önliberoda kendini gösteren ancak stoperde sorunlar yaşayan istikrarsız bir oyuncuydu.

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Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...

Kasımpaşa, Süper Lig'in üst bölgesinde yer alıp başarılı sonuçlar elde ederken Ryan Donk da parladı.

Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...

Zaman zaman ismi büyük takımlarla anılan Ryan Donk, Ocak 2016'da sözleşmesinin bitimine 6 ay kala 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer oldu. Bu transferde Wesley Sneijder'in de rol oynadığı konuşuldu.

Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...

Donk, Galatasaray formasıyla oynadığı maçlarda beğenilmedi ve eleştirilerin odak noktasındaki oyuncu oldu. Galatasaray, sezonu 6. bitirirken günah keçilerinden biri de Ryan Donk'tu.

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