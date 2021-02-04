Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da Ryan Donk, Başakşehir maçının yıldızı oldu. Stoper bölgesinde oynamasına rağmen 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Donk, Fatih Terim'in vazgeçilmezi haline geldi. Hollandalı futbolcunun geçtiğimiz dönemde Galatasaray'dan ayrılmasına iki maçın engel olduğu ortaya çıktı. İşte Ryan Donk'un Galatasaray serüveni ve ilginç detaylar...
04 Şubat 2021 Perşembe 10:21, Güncelleme 04.02.2021 10:22
Flaş detay! Ryan Donk eğer 2 maç daha oynasaydı...